В Конгрессе США заявили, что Байден может врать о чём угодно

Она напомнила о том, что на прошлой неделе в годовщину терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, Байден посетил Аляску. Там он сообщил, что на следующий день после трагедии он был у башен-близнецов. Тем самым хозяин Белого дома публично солгал, ведь на самом деле 12 сентября того года он находился в Вашингтоне, где выступал на специальной сессии Сената.