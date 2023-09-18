В Конгрессе США заявили, что Байден может врать о чём угодно
Конгрессвумен Грин: Президент Байден может врать о чём угодно
Американский лидер Джо Байден может лгать о чём угодно, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.
Она напомнила о том, что на прошлой неделе в годовщину терактов, произошедших 11 сентября 2001 года, Байден посетил Аляску. Там он сообщил, что на следующий день после трагедии он был у башен-близнецов. Тем самым хозяин Белого дома публично солгал, ведь на самом деле 12 сентября того года он находился в Вашингтоне, где выступал на специальной сессии Сената.
"Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября, и если он врёт об этом, то врёт и о чём угодно", — высказалась Грин.
Лайф ранее также рассказывал, что Белый дом скорректировал стенограмму выступления главы США Джо Байдена в Мэриленде, чтобы спасти его репутацию. Речь идёт о фрагменте речи, где он намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.
Flickr / The White House