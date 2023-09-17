Белый дом решился на крайние меры ради спасения Байдена
DM: Белый дом скорректировал стенограмму слов Байдена о необразованных рабочих
Белый дом скорректировал стенограмму выступления главы США Джо Байдена в Мэриленде, чтобы спасти его репутацию. Речь идёт о фрагменте речи, где он намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих, сообщает газета Daily Mail.
В ходе выступления Байден хвастался тем, что заставил крупные корпорации платить "справедливую долю налогов". Также он заявил, что эффективно боролся с безработицей, упомянув, что при нём в Америке появилось 13 миллионов рабочих мест.
"Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов — рабочих без дипломов средней школы", — сказал Байден, видимо, не подумав.
После этого пресс-служба Белого дома, который публикует речи президента полностью вместе с междометиями, пошла на нехарактерный шаг: специалисты изменили фразу, включив в неё предлог "и" перед словами "рабочих без дипломов". Это было сделано по причине намёка Байдена на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.
Ранее во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое глава Соединённых Штатов Джо Байден вновь оконфузился. На этот раз он запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и тем самым насмешил публику.
Flickr / The White House