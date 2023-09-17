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17 сентября, 04:07

Белый дом решился на крайние меры ради спасения Байдена

DM: Белый дом скорректировал стенограмму слов Байдена о необразованных рабочих

Белый дом скорректировал стенограмму выступления главы США Джо Байдена в Мэриленде, чтобы спасти его репутацию. Речь идёт о фрагменте речи, где он намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих, сообщает газета Daily Mail.

В ходе выступления Байден хвастался тем, что заставил крупные корпорации платить "справедливую долю налогов". Также он заявил, что эффективно боролся с безработицей, упомянув, что при нём в Америке появилось 13 миллионов рабочих мест.

"Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов — рабочих без дипломов средней школы", — сказал Байден, видимо, не подумав.

После этого пресс-служба Белого дома, который публикует речи президента полностью вместе с междометиями, пошла на нехарактерный шаг: специалисты изменили фразу, включив в неё предлог "и" перед словами "рабочих без дипломов". Это было сделано по причине намёка Байдена на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих.

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Обложка ©

Flickr / The White House

Анатолий Симоненко
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