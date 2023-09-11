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10 сентября, 23:04

"Я не к вам обращаюсь!": Нелепое поведение Байдена вызвало смех во Вьетнаме

Байден запутался в вопросах от журналистов во время выступления в Ханое

Во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое глава Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. На этот раз американский президент запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и тем самым насмешил публику.

Пресс-конференция Байдена в Ханое. Видео © Х / A Deniz Ekşioğlu

Так, во время выступления политик запнулся и прервал его, после чего начал перебирать заготовленные заранее шпаргалки, чтобы разобраться в вопросах журналистов. Впоследствии хозяин Белого дома, которому в этом году исполнится 80 лет, обратился за помощью персонала.

"Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов", — обратился президент к помощникам, вызвав в зале смех.

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Ранее Лайф писал, что Байден в воскресенье, 10 сентября, прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Глава Белого дома прилетел в Ханой из Нью-Дели, где состоялся саммит G20.

Обложка ©

Х / A Deniz Ekşioğlu

Андрей Соловьёв
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