"Я не к вам обращаюсь!": Нелепое поведение Байдена вызвало смех во Вьетнаме

Во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое глава Соединённых Штатов Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. На этот раз американский президент запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и тем самым насмешил публику.

Пресс-конференция Байдена в Ханое. Видео © Х / A Deniz Ekşioğlu

Так, во время выступления политик запнулся и прервал его, после чего начал перебирать заготовленные заранее шпаргалки, чтобы разобраться в вопросах журналистов. Впоследствии хозяин Белого дома, которому в этом году исполнится 80 лет, обратился за помощью персонала.

"Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов", — обратился президент к помощникам, вызвав в зале смех.