Байден прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Американский президент Джо Байден в воскресенье, 10 сентября, прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Об этом сообщает газета "Тиен Фонг". Глава Белого дома прилетел в Ханой из Нью-Дели, где состоялся саммит G20.

Лидер США приехал в эту страну по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга. Байден проведёт ряд переговоров с официальными лицами Вьетнама. Так, в Ханое глава государства встретится с генсеком ЦК КПВ, президентом страны Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем.