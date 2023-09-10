Байден прибыл с государственным визитом во Вьетнам
Американский президент Джо Байден в воскресенье, 10 сентября, прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Об этом сообщает газета "Тиен Фонг". Глава Белого дома прилетел в Ханой из Нью-Дели, где состоялся саммит G20.
Лидер США приехал в эту страну по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга. Байден проведёт ряд переговоров с официальными лицами Вьетнама. Так, в Ханое глава государства встретится с генсеком ЦК КПВ, президентом страны Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем.
Добавим, что Вьетнам и США в 1995 году официально восстановили межгосударственные связи, которые были прерваны Вьетнамской войной. А в июле 2013-го повысили их уровень до всеобъемлющего партнёрства.
Ранее Лайф писал, что Джо Байден решил досрочно завершить участие в саммите "Группы двадцати" в Нью-Дели и вылетел из Индии во Вьетнам. Перед этим сообщалось, что конфуз президента США на G20 заставил понервничать наследного принца Саудовской Аравии.
ТАСС / AP / Evan Vucc