Пушков заявил, что Байден уехал с саммита G20 в Индии "несолоно хлабевши"

Президент Соединённых Штатов Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии, поскольку не добился поддержки позиции Запада. Об этом заявил в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

"У них (делегации США. — Прим. Лайфа) не только не получилось добиться выступления на саммите [президента Украины Владимира] Зеленского, но и пришлось дать добро на декларацию, которая очень далека от тех планов, с которыми они ехали на "двадцатку", — написал он.