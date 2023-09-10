Пушков заявил, что Байден уехал с саммита G20 в Индии "несолоно хлабевши"
Пушков: Байден не добился поддержки позиции Запада на саммите G20
Президент Соединённых Штатов Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и улетел из Индии, поскольку не добился поддержки позиции Запада. Об этом заявил в телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.
"У них (делегации США. — Прим. Лайфа) не только не получилось добиться выступления на саммите [президента Украины Владимира] Зеленского, но и пришлось дать добро на декларацию, которая очень далека от тех планов, с которыми они ехали на "двадцатку", — написал он.
В результате, продолжил сенатор, американская делегация покинула Индию "несолоно хлебавши". Также Пушков считает, что заявление британской газеты Financial Times о декларации G20, ставшей ударом для Запада из-за отсутствия консенсуса по Украине, является запоздалым. По словам члена Совфеда, документ в очередной раз подтверждает и закрепляет факт неспособности западных стран навязать свою позицию мировому сообществу. А вот из нового здесь то, что глобальный Юг ещё больше отошёл от Европы за прошедший год.
Как сообщал Лайф, 9 сентября о принятии итоговой декларации на саммите G20 сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В ходе встречи лидеры стран обратили внимание на страдания людей и другие негативные последствия конфликта в Незалежной. МИД Украины выразил недовольство декларацией. А сегодня стало известно, что Байден улетел из Нью-Дели, пропустив третью сессию саммита.
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