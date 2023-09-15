Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 22:12

Байден нелепой ухмылкой ответил на неудобный вопрос о сыне-преступнике

Байден проигнорировал вопрос журналистки об обвинениях против его сына Хантера

<p>Президент США Джо Байден после выступления в Мэриленде. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/RNCResearch/status/1702413427824619849" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RNC Research</a></p>

Президент США Джо Байден после выступления в Мэриленде. Обложка © X / RNC Research

Американский лидер Джозеф Байден не стал отвечать на вопрос журналистки о сыне Хантере после выступления в штате Мэриленд. Вместо этого президент лишь поблагодарил представителя прессы и нелепо улыбнулся.

Несмотря на то что продолжительную речь глава государства посвятил экономическим проблемам США, журналистов больше заинтересовала реакция политика на новые обвинения, предъявленные Байдену-младшему из-за незаконного владения оружием. Когда одной журналистке всё-таки удалось докричаться до президента сквозь гул толпы и задать неудобный вопрос, американский лидер проигнорировал её и переключился на другого собеседника.

Джо Байден отвечает на вопрос журналистки после выступления в Мэриленде. Видео © X / RNC Research

Делом очень проблемного сына Байдена займётся спецпрокурор

Делом очень проблемного сына Байдена займётся спецпрокурор

Ранее Лайф сообщал, что в 2018 году Хантер Байден незаконно приобрёл револьвер Colt Cobra, соврав об отсутствии пристрастия к наркотикам. По совокупности обвинений сыну президента может грозить до 25 лет тюрьмы.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров