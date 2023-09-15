Байден нелепой ухмылкой ответил на неудобный вопрос о сыне-преступнике

Американский лидер Джозеф Байден не стал отвечать на вопрос журналистки о сыне Хантере после выступления в штате Мэриленд. Вместо этого президент лишь поблагодарил представителя прессы и нелепо улыбнулся.

Несмотря на то что продолжительную речь глава государства посвятил экономическим проблемам США, журналистов больше заинтересовала реакция политика на новые обвинения, предъявленные Байдену-младшему из-за незаконного владения оружием. Когда одной журналистке всё-таки удалось докричаться до президента сквозь гул толпы и задать неудобный вопрос, американский лидер проигнорировал её и переключился на другого собеседника.

Джо Байден отвечает на вопрос журналистки после выступления в Мэриленде. Видео © X / RNC Research