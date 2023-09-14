Хантеру Байдену предъявили обвинения на 25 лет тюрьмы

Прокуратура Соединённых Штатов выставила обвинения сыну президента страны Джо Байдена Хантеру Байдену в связи с преступлениями, связанными с незаконным приобретением и владением оружием. Об этом говорится в материале телеканала NBC.

Если конкретнее, то Байдена-младшего обвиняют в том, что он позволил себе обман в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra, сказав, что не употребляет наркотиков. Другое обвинение выставлено из-за продолжения употребления наркотиков в период, когда сын президента США уже владел пистолетом. По совокупности предъявленных обвинений Байдену-младшему может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф в $750 тысяч.