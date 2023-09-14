Хантеру Байдену предъявили обвинения на 25 лет тюрьмы
NBC: Прокуратура США обвинила Хантера Байдена в незаконном владении оружием
Прокуратура Соединённых Штатов выставила обвинения сыну президента страны Джо Байдена Хантеру Байдену в связи с преступлениями, связанными с незаконным приобретением и владением оружием. Об этом говорится в материале телеканала NBC.
Если конкретнее, то Байдена-младшего обвиняют в том, что он позволил себе обман в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra, сказав, что не употребляет наркотиков. Другое обвинение выставлено из-за продолжения употребления наркотиков в период, когда сын президента США уже владел пистолетом. По совокупности предъявленных обвинений Байдену-младшему может грозить до 25 лет тюрьмы и штраф в $750 тысяч.
Лайф напоминает: осенью 2020 года разгорелся скандал из-за ноутбука Хантера Байдена. Правоохранителям передали сообщения и интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на его устройстве. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так и не получил его обратно. Также Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны снять обвинения в незаконном хранении оружия. Позже на суде сын действующего президента США отказался признавать вину по делу о неуплате налогов. Сын Байдена даже в "безостановочном загуле" мог заработать более двух миллионов долларов. А 11 августа стало известно, что расследование дела Хантера Байдена выводится на уровень специального прокурора.
ТАСС / AP / Susan Walsh