Назван фактор, который может помешать Байдену выиграть выборы
Reuters: Спецпрокурор в деле сына Хантера осложнит Джо Байдену победу на выборах
Назначение специального прокурора в деле сына президента США Джо Байдена Хантера осложнит политику победу на выборах главы государства в следующем году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на члена Демократической партии высокого ранга.
"Это серьёзно повлияет на переизбрание. Они подвергаются риску того, что им постоянно будут мешать делать нужный идейный посыл. Каждый раз, когда кто-то предстаёт перед большим жюри или получает повестку, СМИ будут спрашивать об этом", — отметил член Демпартии.
По его словам, во время агитации у Байдена будет всё меньше возможностей говорить об экономике, национальной безопасности и оружии.
Также Reuters отмечает, что следующие выборы могут стать беспрецедентными, так как с уголовными обвинениями сталкивается не только сын действующего президента, но и его потенциальный соперник — Дональд Трамп.
Ранее Минюст США сообщил, что расследование дела Хантера Байдена выведено на уровень спецпрокурора. По решению генпрокурора Меррика Гарланда данный статус получит прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс.
Напомним, осенью 2020 года разгорелся скандал из-за ноутбука Хантера Байдена. Правоохранителям передали сообщения и интимные фотографии несовершеннолетних девочек, которые хранились на этом устройстве. Сам Хантер уверял, что отдал ноутбук в ремонт ещё в 2019 году, но так якобы и не получил его обратно. Также Байден-младший признал вину по двум эпизодам налоговых нарушений в рамках сделки с прокуратурой. В обмен на это с него должны были снять обвинения в незаконном хранении оружия. Тем не менее позже на суде сын действующего президента США отказался признавать вину по делу о неуплате налогов.
ТАСС / AP