Глава Соединённых Штатов Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о спортивном прошлом. Мероприятие транслировал Белый дом на официальном интернет-портале.

Американский лидер встретился с военными на Аляске, куда он прибыл из Вьетнама после участия в саммите "Большой двадцатки". Глава государства поприветствовал губернатора штата Майка Данливи, отметив, что они оба родом из города Скрантона, находящегося в Пенсильвании.

"Хотел бы я, чтобы он играл в моём клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной", — сказал Байден, усмехнувшись на середине фразы.