Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 00:10

Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки

Байден начал выступление о терактах 11 сентября с шутки о спортивном прошлом

Глава Соединённых Штатов Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о спортивном прошлом. Мероприятие транслировал Белый дом на официальном интернет-портале.

Американский лидер встретился с военными на Аляске, куда он прибыл из Вьетнама после участия в саммите "Большой двадцатки". Глава государства поприветствовал губернатора штата Майка Данливи, отметив, что они оба родом из города Скрантона, находящегося в Пенсильвании.

"Хотел бы я, чтобы он играл в моём клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной", — сказал Байден, усмехнувшись на середине фразы.

Конфуз Байдена на G20 заставил понервничать наследного принца Саудовской Аравии

Конфуз Байдена на G20 заставил понервничать наследного принца Саудовской Аравии

Ранее Лайф писал, что во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. На этот раз американский президент запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и тем самым насмешил публику.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров