Саудовская Аравия поддалась на уговоры США по нефти, но с одним условием

Саудовская Аравия готова увеличить нефтедобычу в начале 2024 года, если цены на сырое топливо будут высокими. Королевство уведомило о своём условии США, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей двух государств.

По информации издания, такой шаг направлен на то, чтобы заручиться поддержкой Конгресса США для договорённости, согласно которой Эр-Рияд признает Израиль и восстановит оборонное соглашение с Штатами. Соглашение между странами может коснутся и сотрудничества в ядерной сфере.

В рамках работы над договором представители американских властей на прошлой неделе совершили поездку в Саудовскую Аравию. Среди них был старший советник Госдепа по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин. Делегация США в ходе визита заявила властям королевства о том, что рост цен на топливо может негативно сказаться на поддержке Эр-Рияда Вашингтоном, пишет газета.

Однако, по сведениям инсайдеров, Саудовская Аравия подчеркнула, что при принятии решений о добыче будут руководствоваться рыночными условиями. При этом о долгосрочном соглашении о снижении цен речь не идет.