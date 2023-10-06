Регион

Уведомления отключены

6 октября, 15:59

Путин и Мирзиёев условились расширить сотрудничество по поставкам нефти

<p>Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, по итогам которых принято решение о подписании ряда документов по поставкам нефти. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Мы приняли ряд серьёзных решений долгосрочного характера по развитию наших торгово-экономических связей. Активно работает межправкомиссия, причём не просто активно, но результативно", отметил Путин.

В частности, документы подразумевают расширение партнёрства в сфере поставок нефти, доставку нефтепродукции железнодорожным транспортом, а также согласовано открытие Генконсульства РФ в Самарканде. Всего стороны условились проработать около ста проектов в области экономики, общая сумма которых достигает 28 миллиардов долларов.

Путин рассказал, что будет делать в день рождения

Путин рассказал, что будет делать в день рождения

Напомним, Мирзиёев начал визит в Россию ещё накануне. Сначала он посетил Казань, а сегодня в Москве возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мирзиёев пробудет в России до 7 октября. Он также пригласил российского коллегу посетить Узбекистан. Путин ответил согласием.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Узбекистан
  • Шавкат Мирзиёев
  • Мировая экономика
  • Мировая политика
  • Экономика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров