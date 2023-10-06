Путин и Мирзиёев условились расширить сотрудничество по поставкам нефти

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, по итогам которых принято решение о подписании ряда документов по поставкам нефти. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Мы приняли ряд серьёзных решений долгосрочного характера по развитию наших торгово-экономических связей. Активно работает межправкомиссия, причём не просто активно, но результативно", — отметил Путин.

В частности, документы подразумевают расширение партнёрства в сфере поставок нефти, доставку нефтепродукции железнодорожным транспортом, а также согласовано открытие Генконсульства РФ в Самарканде. Всего стороны условились проработать около ста проектов в области экономики, общая сумма которых достигает 28 миллиардов долларов.