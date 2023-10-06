Путин принял приглашение Мирзиёева посетить Узбекистан

"Мирзиёев выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, всему российскому народу за тёплый прием и гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято", — говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу, 6 октября, на сайте Кремля.

Ранее Лайф сообщал, что президенты России и Узбекистана планировали обсудить ключевые аспекты развития отношений двух стран, в том числе в военно-технической, торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные проблемы. К слову, Мирзиёев начал визит в Россию ещё накануне. Сначала он посетил Казань, а сегодня в Москве перед встречей с Путиным он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.