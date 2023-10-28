В Венгрии рассказали, в каком случае не примут 12-й пакет санкций ЕС против России

Если в 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ войдут газовая, нефтяная и атомная сферы российской промышленности, то Венгрия не согласится его принять. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что перечисленные отрасли являются для страны "красной линией".

"Красная линия" для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред нашей государственной экономике", — отметил Сийярто в беседе с РИА "Новости".

Он также указал, что Венгрия не считает необходимым продолжать санкционную политику ЕС в отношении России. По его словам, она не работает и даже наносит больший вред европейским странам и экономике, чем РФ. Также Сийярто подчеркнул, что у Будапешта есть чёткая позиция касательно персональных санкций — они не будут вводиться в отношении тех, кто не сделал ничего плохого или даже принёс пользу Венгрии.

"Тот, кто сделал что-нибудь хорошее для Венгрии, тот, кто спас жизни венгров, например, сделав возможным покупку вакцин, или те, кто играет важную роль в обеспечении безопасности нашего энергоснабжения, — зачем нам вносить их в санкционный список, зная, что эти люди не сделали ничего плохого нашей стране?" — сказал глава МИД Венгрии.