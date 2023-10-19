Сечин: Россия поставила в Китай более 75 млн тонн нефти в 2023 году

Россия по итогам 8 месяцев 2023 года стала главным поставщиком нефти в Китай, перехватив пальму первенства у Саудовской Аравии. Об этом сообщил ответственный секретарь президентской Комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на Пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"В этом году в Китай уже поставлено более 75 миллионов тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", — уточнил Сечин.

Он также отметил, что по итогам этого года экспорт российского газа в КНР достигнет более 30 миллиардов кубометров и обновит исторический максимум. Сейчас стороны обсуждают новые возможности в сфере транспортировки голубого топлива из РФ в Китай, в том числе через территорию Монголии, сказал Сечин.