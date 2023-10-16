Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем до $200 млрд к концу года

Товарооборот между Россией и Китаем к концу года может достичь 200 миллиардов долларов. Такой прогноз сделал президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в 200 миллиардов", — заявил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что стороны продолжают сотрудничество и в сфере энергетики. В частности, он напомнил о работе трубопровода и сообщил об увеличении поставок нефти в Китай.

"То же самое касается газопровода "Сила Сибири". Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту, прорабатывается ещё один маршрут, "Сила Сибири – 2", через Монголию", — заявил Путин.