Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем до $200 млрд к концу года
Путин: Товарооборот РФ и Китая в 2023 году может достигнуть 200 млрд долларов
Товарооборот между Россией и Китаем к концу года может достичь 200 миллиардов долларов. Такой прогноз сделал президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
"Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в 200 миллиардов", — заявил он.
В то же время глава государства подчеркнул, что стороны продолжают сотрудничество и в сфере энергетики. В частности, он напомнил о работе трубопровода и сообщил об увеличении поставок нефти в Китай.
"То же самое касается газопровода "Сила Сибири". Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту, прорабатывается ещё один маршрут, "Сила Сибири – 2", через Монголию", — заявил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин наверняка найдут время для доверительной беседы тет-а-тет во время визита российского лидера в Пекин на форум "Один пояс — один путь". Он добавил, что у председателя КНР будет очень много гостей, а Путин будет главным гостем.