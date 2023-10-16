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16 октября, 04:44

Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем до $200 млрд к концу года

Путин: Товарооборот РФ и Китая в 2023 году может достигнуть 200 млрд долларов

Товарооборот между Россией и Китаем к концу года может достичь 200 миллиардов долларов. Такой прогноз сделал президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в 200 миллиардов", — заявил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что стороны продолжают сотрудничество и в сфере энергетики. В частности, он напомнил о работе трубопровода и сообщил об увеличении поставок нефти в Китай.

"То же самое касается газопровода "Сила Сибири". Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту, прорабатывается ещё один маршрут, "Сила Сибири – 2", через Монголию", — заявил Путин.

Путин заявил, что Россия и Китай не создают военного союза

Путин заявил, что Россия и Китай не создают военного союза

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин наверняка найдут время для доверительной беседы тет-а-тет во время визита российского лидера в Пекин на форум "Один пояс — один путь". Он добавил, что у председателя КНР будет очень много гостей, а Путин будет главным гостем.

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Кremlin.ru

Алексей Соловьёв
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