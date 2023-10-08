Россия после двухлетнего перерыва начала поставлять сырую нефть в Бразилию
Россия спустя два года перерыва возобновила экспорт сырой нефти в Бразилию. Об этом говорят данные таможни латиноамериканской страны.
Так, в сентябре в страну поставлено 84,4 тысячи тонн чёрного золота на 48 миллионов долларов — это максимум за последние 13 лет. Предыдущий раз — в августе 2021 года — объёмы проданной нефти были гораздо скромнее — 42,1 тысячи тонн на 16,6 миллиона долларов. А вот в июне 2010 года Бразилия закупила сразу 117,8 тысячи тонн.
Ранее в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Уточняется, что данное решение направлено на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения помогут насытить рынок, что в свою очередь снизит цены для потребителей.