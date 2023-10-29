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29 октября, 12:03

Отказ от санкций против России сделал Сербию сильнее, заявил Вучич

Вучич: Отказ Сербии вводить санкции против РФ усилил её международную репутацию

Отказ Белграда вводить антироссийские санкции усилил международную репутацию Сербии. Об этом сообщил президент Александр Вучич.

По словам политика, его страна — единственная в Европе, которая на протяжении двух лет не присоединилась к ограничениям, даже на фоне обвинения властей в нерешительности. Глава государства также отметил, что Сербия испытывает растущее давление со стороны западных стран.

"Ещё не довели царя до ограды (довели до последней черты. — Прим. Лайфа) по данному вопросу. Когда это случится, я не буду скрывать этого от народа. Однако Сербия тем самым усилила репутацию свободного и независимого государства, которое проводит свою политику", — сказал Вучич в эфире TV Prva.

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Напомним, Вучич ранее заявлял, что Белград развивает отношения с Америкой, не прерывая связи с Россией. Также он отмечал, что республика готова к новому давлению Запада по вопросу российских санкций.

Обложка ©

Getty Images / Milos Miskov / Anadolu Agency

Никита Осипов
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