Вучич объяснил, как Сербия строит отношения с США и Россией

Сербия развивает отношения с Америкой, а также со странами Азии и Африки. При этом связи с Россией не прерываются. Об этом в четверг на полях Генеральной Ассамблеи ООН рассказал президент Сербии Александр Вучич.

"Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем. В то же время Сербия будет поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах, гордясь хорошими отношениями со всеми нациями и странами в Африке, Азии и Латинской Америке", — сообщил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия не разделяет людей по цвету кожи и религиозным убеждениям. В связи с этим отношения между этой страной и КНР, Южной Кореей, Японией, а также многими арабскими и мусульманскими странами пребывают на самом высоком историческом уровне. В том числе не прерываются исторические связи и с Россией, подчеркнул Вучич.