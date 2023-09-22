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22 сентября, 00:06

Вучич объяснил, как Сербия строит отношения с США и Россией

Вучич: Сербия развивает отношения с Америкой, не прерывая связи с Россией

Сербия развивает отношения с Америкой, а также со странами Азии и Африки. При этом связи с Россией не прерываются. Об этом в четверг на полях Генеральной Ассамблеи ООН рассказал президент Сербии Александр Вучич.

"Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США, почти отличное, и мы верим, что наши отношения станут только лучше в будущем. В то же время Сербия будет поддерживать большую и традиционную дружбу на всех континентах, гордясь хорошими отношениями со всеми нациями и странами в Африке, Азии и Латинской Америке", — сообщил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия не разделяет людей по цвету кожи и религиозным убеждениям. В связи с этим отношения между этой страной и КНР, Южной Кореей, Японией, а также многими арабскими и мусульманскими странами пребывают на самом высоком историческом уровне. В том числе не прерываются исторические связи и с Россией, подчеркнул Вучич.

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Вучич ждёт "колоссального давления" Запада на Сербию из-за успехов России в СВО

Ранее Вучич заявил, что не верит, что его страна вступит в Евросоюз в 2026–2028 годах. При этом он подчеркнул, что Белград находится на европейском пути.

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ТАСС / ANDREJ CUKIC

Анатолий Симоненко
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