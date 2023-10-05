"Не тот народ": Запад не сможет подчинить сербов, уверен Путин
Путин усомнился в способности Запада подчинить Сербию
Сербы — это не тот народ, который Запад мог бы додавить и подчинить. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин.
"Сербы — не тот народ, история не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может, такую тяжёлую вещь — уничтожить можно, додавить и подчинить сербов нельзя", — подчеркнул он в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград развивает отношения с Америкой, не прерывая связи с Россией. Также он отмечал, что республика готова к новому давлению Запада по вопросу российских санкций
LIFE / Павел Баранов