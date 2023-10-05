"Не тот народ": Запад не сможет подчинить сербов, уверен Путин

Сербы — это не тот народ, который Запад мог бы додавить и подчинить. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин.

"Сербы — не тот народ, история не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может, такую тяжёлую вещь — уничтожить можно, додавить и подчинить сербов нельзя", — подчеркнул он в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.