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5 октября, 16:51

"Не тот народ": Запад не сможет подчинить сербов, уверен Путин

Путин усомнился в способности Запада подчинить Сербию

Сербы — это не тот народ, который Запад мог бы додавить и подчинить. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин.

"Сербы — не тот народ, история не та, культура не та. Вы знаете, скажу, может, такую тяжёлую вещь — уничтожить можно, додавить и подчинить сербов нельзя", — подчеркнул он в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

В Валдайском форуме принимают участие 140 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 42 стран Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Темой дискуссии в этом году стала "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

Почему в НАТО опять собрались бомбить Белград

Почему в НАТО опять собрались бомбить Белград

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград развивает отношения с Америкой, не прерывая связи с Россией. Также он отмечал, что республика готова к новому давлению Запада по вопросу российских санкций

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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