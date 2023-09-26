Почему в НАТО опять собрались бомбить Белград Для чего представители структур при НАТО угрожают Белграду новыми бомбардировками и с какой целью Североатлантический блок может их повторить. 25 сентября, 22:40 Гюнтер Фелингер. Обложка © Youtube / Gunther Fehlinger

Что происходит в Сербии

Председатель НКО "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер сделал резонансное заявление, призвав альянс нанести удар по Сербии на фоне нападения неизвестных вооружённых людей на косовских полицейских. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о гибели также троих сербов в ходе столкновений с полицией Косова, ещё двое граждан оказались тяжело ранены. В ответ премьер непризнанной республики Альбин Курти обвинил в организации атаки сербские власти.

Официальный Белград продолжает настаивать на невозможности признания независимости Косова. Сейчас Сербия перебрасывает бронемашины на административную границу с Косовом, пишут местные СМИ.

— В Баньске началась сербская война против Косова... Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас, — написал Фелингер в социальной сети X (бывшая Twitter).

Полиция возле деревни Баньска в Косове после вооружённого инцидента, в результате которого был убит полицейский. Фото © ТАСС / EPA / DJORDJE SAVIC

Напомним, Россия — единственная страна, разделяющая позицию Сербии по Косову, так как Приштина занимается дискриминацией и геноцидом сербов, а также использует варварские меры для насильственной ассимиляции. Москва поддерживает Белград в том, что сербские граждане в Косове должны пользоваться полноценными правами.

— Надо понимать, что отношение, продемонстрированное Гюнтером Фелингом к Сербии, является лакмусовой бумажкой реального значения Белграда для элит старой Европы. У сербов не должно оставаться иллюзий, что их возьмут в ЕС, этого не произойдёт в ближайшие 20–30 лет точно, — считает основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко.

Он напоминает, что представители этого и следующего поколения европейских политиков, которые уже почувствовали эффект от бомбёжек сербов и не осуждают их, относятся к Сербии "как к недоразбомбленным нации и государству".

— Поэтому при каждом удобном случае они будут напоминать об этом и предлагать довести незаконченное дело до конца. А сербы будут каждый раз удивляться, задавая вопрос: "За что?" — сказал Бондаренко. — Я полагаю, что именно сейчас эти слова могут не стать поводом к действию, скорее это оговорочка по Фрейду, но она очень показательна. А поджечь Косово Запад может в любую минуту, так цель НАТО — создать вокруг России огненное кольцо, а сербы давние и, пожалуй, единственные союзники Москвы в Восточной Европе.

Задача-максимум для Европы — заставить Сербию подключиться к антироссийским санкциям и признать Косово, задача-минимум — не дать решить вопрос с Косовом военным путём, то есть вывести из состава Косова четыре общины, где проживают коренные сербы, полагает политолог Дмитрий Родионов.

— Эти слова не являются высказыванием всего блока и даже одной из стран НАТО, но можно судить о степени напряжённости вокруг Косова. Надо понимать, что есть определённые горячие головы, в первую очередь США, которые давно хотели бы закрыть сербский вопрос любой ценой, в том числе новой войной. Но Европе сейчас не нужен ещё один вооружённый конфликт на своей территории, несмотря на солидарность с Вашингтоном. ЕС использует разные варианты давления, но если бы президент Сербии Александр Вучич признал независимость Косова, то это стало бы концом его карьеры, — отмечает политолог Дмитрий Родионов. — Эти попытки продолжатся, как и провокации.

Эксперт напомнил, что в регионе присутствуют и интересы Турции. Анкара продаёт косоварам "Байрактары" и отправляет туда контингент миротворцев, однако эти элементы большой геополитики рассчитаны на внутреннюю — турецкую — аудиторию. Эрдогану также не нужна сейчас война на Балканах.

История конфликта сербского Косова

Двое полицейских в центре Приштины, столицы Косова, после столкновений между этническими албанцами и силами безопасности. Югославия, 4 марта 1989 года. Фото © ТАСС / AP / Udo Weitz

В начале 90-х годов, когда Югославия начала распадаться и в её составе оставались лишь ослабленные Сербия и Черногория, на юго-западе в Косове между сербами и албанцами начиналось жёсткое противостояние, которое закончилось для Белграда бомбёжками НАТО.

Дело в том, что количество коренных сербов в этом регионе становилось всё меньше из-за беженцев из Албании, которые начали требовать автономии, и в идеале — присоединения к Албании. Столкновения на национальной почве в 80-е годы прошлого века усилились и спустя 15 лет привели косоваров к созданию параллельных сербским структур власти. А в 1996 году возникла вооружённая албанская Армия освобождения Косова, существовавшая за счёт наркоторговли и рэкета. Со временем албанцев стали подменять натовские инструкторы из частной военной компании MPRI.

Эскалация закончилась для Югославии военной операцией НАТО, которая началась 24 марта и закончилась 10 июня 1999 года, погрузив страну в руины. Сербы понесли огромные потери, было убито более 5000 мирных жителей и более 1000 военных.

Авторы Елена Ладилова