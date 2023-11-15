Евросоюз в очередном пакете санкций нацелился на российские алмазы
Bloomberg: ЕС в 12-м пакете санкций хочет ввести запрет на российские алмазы
В 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС), вероятно, войдёт запрет на российские алмазы. Как пишет агентство Bloomberg, ограничение может вступить в силу с 1 января 2024 года.
Кроме того, Евросоюз планирует поэтапно вводить запрет на импорт российских алмазов, которые были переработаны в третьих странах. Также под запрет должно подпасть оборудование, которое Москва якобы использует для производства вооружений. Ограничения могут коснуться и некоторых химикатов, станков, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для беспилотников.
Европейские политики намерены обсудить данные предложения уже на этой неделе. При этом агентство отмечает, что планы ещё могут измениться.
Ранее Лайф сообщал, что в ЕС пока не смогли согласовать 12-й пакет антироссийских санкций. В Еврокомиссии тогда отметили, что дискуссии на этот счёт всё ещё продолжаются.
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