Евросоюз в очередном пакете санкций нацелился на российские алмазы

В 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС), вероятно, войдёт запрет на российские алмазы. Как пишет агентство Bloomberg, ограничение может вступить в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, Евросоюз планирует поэтапно вводить запрет на импорт российских алмазов, которые были переработаны в третьих странах. Также под запрет должно подпасть оборудование, которое Москва якобы использует для производства вооружений. Ограничения могут коснуться и некоторых химикатов, станков, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для беспилотников.

Европейские политики намерены обсудить данные предложения уже на этой неделе. При этом агентство отмечает, что планы ещё могут измениться.