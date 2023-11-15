Власти Дании могут начать блокировать танкеры с российской нефтью
FT: Дания собирается проверять и задерживать танкеры с нефтью из России
Европейский союз собирается поручить Дании проверять и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники в Брюсселе.
"Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды, в соответствии с новыми планами ЕС", — пишет издание.
С помощью такой меры европейские власти собираются заставить Москву снизить стоимость продаваемой нефти до установленного в декабре 2022 года потолка цен (60 долларов за баррель). По данным FT, вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, или примерно 60% её общего морского экспорта, поставляется на мировые рынки через проливы Дании.
Ранее Лайф сообщал, что в ЕС пока не смогли согласовать 12-й пакет антироссийских санкций. Ожидается, что ограничения могут, в частности, коснуться экспорта в Россию сварочного оборудования, химикатов и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.
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