Власти Дании могут начать блокировать танкеры с российской нефтью

Европейский союз собирается поручить Дании проверять и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники в Брюсселе.

"Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды, в соответствии с новыми планами ЕС", — пишет издание.

С помощью такой меры европейские власти собираются заставить Москву снизить стоимость продаваемой нефти до установленного в декабре 2022 года потолка цен (60 долларов за баррель). По данным FT, вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, или примерно 60% её общего морского экспорта, поставляется на мировые рынки через проливы Дании.