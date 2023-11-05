Москва и Эр-Рияд оставили в силе решения по сокращению добычи и экспорта нефти в рамках ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия оставили в силе решения по нефти в рамках добровольных усилий стран ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка до конца 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Москва продолжит дополнительное добровольное сокращение поставок сырья на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки (б/с).

"Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года", — отметил Новак.

По его словам, в декабре Россия собирается провести анализ рынка для принятия решения об углублении сокращения или увеличении производства нефти.

Саудовская Аравия, в свою очередь, продолжит дополнительное добровольное сокращение добычи чёрного золота на 1 млн баррелей в сутки до конца декабря 2023 года. В следующем месяце параметры ограничений будут пересмотрены, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, подтвердили в Министерстве энергетики королевства государственному агентству.