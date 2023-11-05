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5 ноября, 14:54

Москва и Эр-Рияд оставили в силе решения по сокращению добычи и экспорта нефти в рамках ОПЕК+

Новак сообщил, что Россия продлит сокращение экспорта нефти на 300 тысяч б/с

Россия и Саудовская Аравия оставили в силе решения по нефти в рамках добровольных усилий стран ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка до конца 2023 года. Вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Москва продолжит дополнительное добровольное сокращение поставок сырья на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки (б/с).

"Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года", — отметил Новак.

По его словам, в декабре Россия собирается провести анализ рынка для принятия решения об углублении сокращения или увеличении производства нефти.

Саудовская Аравия, в свою очередь, продолжит дополнительное добровольное сокращение добычи чёрного золота на 1 млн баррелей в сутки до конца декабря 2023 года. В следующем месяце параметры ограничений будут пересмотрены, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, подтвердили в Министерстве энергетики королевства государственному агентству.

Таким образом, фактический уровень добычи нефти в Саудовской Аравии до конца текущего года будет на уровне 9 млн баррелей в сутки.

Новак доложил Путину о совместном с ОПЕК+ решении сократить экспорт нефти

Новак доложил Путину о совместном с ОПЕК+ решении сократить экспорт нефти

Ранее Лайф рассказывал, что Россия добровольно сократила в августе 2023 года экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом Новак сообщал, что Россия продолжит сокращение и в сентябре.

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ТАСС / Егор Алеев

Андрей Бражников
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