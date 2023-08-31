Новак доложил Путину о совместном с ОПЕК+ решении сократить экспорт нефти
Россия пришла к соглашению с государствами ОПЕК+ по вопросу сокращения объёмов поставок российской нефти на мировые рынки. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания, проводимого президентом страны Владимиром Путиным.
"Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично", — ответил Новак на вопрос главы государства об итогах переговоров.
Ранее Москва добровольно сократила в августе 2023 года экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Решение было принято для обеспечения баланса на рынке. При этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия продолжит сокращение в сентябре.
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