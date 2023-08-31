Новак доложил Путину о совместном с ОПЕК+ решении сократить экспорт нефти

Россия пришла к соглашению с государствами ОПЕК+ по вопросу сокращения объёмов поставок российской нефти на мировые рынки. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания, проводимого президентом страны Владимиром Путиным.

"Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично", — ответил Новак на вопрос главы государства об итогах переговоров.