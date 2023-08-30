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30 августа, 14:18

Власти пообещали не допустить сильных колебаний цен на топливо

Новак: Правительство намерено не допустить ценовых колебаний на топливо

Правительство намерено не допустить ценовых колебаний на топливо в России, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что власти страны сейчас как раз работают над тем, чтобы обеспечить равномерность потребления.

По его словам, дефицита топлива на внутреннем рынке в России нет, баланс предложения наблюдается и на рынке. Однако будут приняты дополнительные меры для того, чтобы гарантировать нормальное прохождение посевной.

"Мы сейчас в том числе с потребителями из [отрасли] сельского хозяйства работаем, чтобы обеспечить необходимые объёмы, чтобы обеспечить равномерность, чтобы не было колебаний на рынке", — сказал Новак в разговоре с журналистами.

Наметился дефицит бензина: Как это скажется на ценах

Наметился дефицит бензина: Как это скажется на ценах

Ранее Лайф сообщал, что российские грузоперевозчики попросили власти зафиксировать цены на дизель. Всего за неделю стоимость такого топлива в регионах центральной и южной частей РФ увеличилась на 10%, до уровня 68–70 рублей за литр.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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