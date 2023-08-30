Власти пообещали не допустить сильных колебаний цен на топливо
Новак: Правительство намерено не допустить ценовых колебаний на топливо
Правительство намерено не допустить ценовых колебаний на топливо в России, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что власти страны сейчас как раз работают над тем, чтобы обеспечить равномерность потребления.
По его словам, дефицита топлива на внутреннем рынке в России нет, баланс предложения наблюдается и на рынке. Однако будут приняты дополнительные меры для того, чтобы гарантировать нормальное прохождение посевной.
"Мы сейчас в том числе с потребителями из [отрасли] сельского хозяйства работаем, чтобы обеспечить необходимые объёмы, чтобы обеспечить равномерность, чтобы не было колебаний на рынке", — сказал Новак в разговоре с журналистами.
Ранее Лайф сообщал, что российские грузоперевозчики попросили власти зафиксировать цены на дизель. Всего за неделю стоимость такого топлива в регионах центральной и южной частей РФ увеличилась на 10%, до уровня 68–70 рублей за литр.
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