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24 августа, 06:33

Российские грузоперевозчики попросили власти зафиксировать цены на дизель

"Известия": Грузоперевозчики РФ попросили ввести госрегулирование цен на дизель

Российские грузоперевозчики призвали власти страны ограничить цены на топливо. Ввести госрегулирование цен на дизель и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр предложила Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс", её представители обратились с соответствующей инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

Президент ассоциации Владимир Матягин заявил, что на некоторых заправках регионов Центральной и Южной России дизель подорожал на 10% и его цена составляет примерно 68–70 рублей за литр. По его словам, цены на АЗС растут из-за подорожания бензина на бирже, а также из-за отмены скидок для автомобилистов.

С 1 сентября регулировать цены на АЗС будут по-новому: Как изменится стоимость бензина и дизеля

С 1 сентября регулировать цены на АЗС будут по-новому: Как изменится стоимость бензина и дизеля

Матягин пояснил, что зафиксировать цену на топливо необходимо для сохранения рентабельности работы транспортных компаний. В противном случае увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя, добавил он. В свою очередь в Минэнерго заявили, что госрегулирование цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции.

Ранее Лайф рассказывал о том, что бензин легко воспламеняется, поэтому летом при заправке автомобиля важно быть очень осторожными. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал два правила, которые нужно соблюдать, чтобы не устроить пожар.

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Unsplash

Иван Косицын
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