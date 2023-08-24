Российские грузоперевозчики попросили власти зафиксировать цены на дизель

Российские грузоперевозчики призвали власти страны ограничить цены на топливо. Ввести госрегулирование цен на дизель и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей за литр предложила Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс", её представители обратились с соответствующей инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета "Известия".

Президент ассоциации Владимир Матягин заявил, что на некоторых заправках регионов Центральной и Южной России дизель подорожал на 10% и его цена составляет примерно 68–70 рублей за литр. По его словам, цены на АЗС растут из-за подорожания бензина на бирже, а также из-за отмены скидок для автомобилистов.

Матягин пояснил, что зафиксировать цену на топливо необходимо для сохранения рентабельности работы транспортных компаний. В противном случае увеличится стоимость логистики груза, которая увеличит конечную стоимость товара для потребителя, добавил он. В свою очередь в Минэнерго заявили, что госрегулирование цен на топливном рынке может привести к нехватке продукции.