С 1 сентября регулировать цены на АЗС будут по-новому: Как изменится стоимость бензина и дизеля В августе бензин и дизель продолжили дорожать. С 1 сентября изменится госрегулирование цен на топливо. Как это скажется на розничной стоимости бензина и дизеля? 20 августа, 22:41 В августе бензин и дизель продолжили дорожать. Обложка © ТАСС / Александр Река

Каких событий ждут на топливном рынке

Рост цен на топливо наблюдался на протяжении всего лета. В начале сезона активно дорожал бензин, затем, в августе, дизель. Основные причины роста — общая инфляция, ослабление рубля и налоговое давление. Так охарактеризовал обстановку на рынке финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

В пятницу оптовые цены на бензин АИ-95 достигли исторического максимума — 70 123 рубля за тонну. Эксперты не исключают нового повышения. При этом готовятся и меры госрегулирования, которые должны сдержать рост цен.

По данным Росстата, с 8 по 14 августа бензин марки АИ-92 подорожал на 24 копейки — до 49,99 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 26 копеек — до 54,58 рубля за литр. На 53 копейки повысилась цена марки АИ-98 и выше — до 65,34 рубля за литр. Рост цен на бензин был отмечен в 82 субъектах РФ.

По данным Росстата, с 8 по 14 августа бензин марки АИ-92 подорожал на 24 копейки — до 49,99 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 26 копеек — до 54,58 рубля за литр. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

— С 1 сентября будет скорректирован демпферный механизм — выплаты НПЗ из бюджета сократятся вдвое. Это приведёт к падению их доходов и росту цен в опте. Власти рассматривают различные ограничительные меры: лицензирование экспорта топлива, запрет экспорта для непроизводителей, составление списка экспортёров, повышение экспортных пошлин. Эти меры могут сдержать рост цен на время. Власти пытаются ограничить экспорт, — отметил Владислав Антонов.

Множество причин привели к увеличению цен на бензин в рознице этим летом. Во-первых, правительство решило сократить субсидии нефтяным компаниям, что фактически стимулирует их увеличивать экспорт сырья и уменьшать переработку на своих нефтеперерабатывающих заводах. Во-вторых, проведение плановых летних ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах также повлияло на рост цен. В-третьих, восстановление мировых цен на нефть при сокращении разницы между Urals и Brent стимулирует нефтяные компании увеличивать экспорт сырья вместо его переработки. Об этом рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Согласно данным Росстата, производство нефтепродуктов в январе – мае увеличилось, но, вероятно, это связано с государственными заказами, а не с планированием последующей розничной продажи на заправках. В результате цены на бензин продолжат расти и после летнего периода.

Прогноз цен на бензин и дизель с 1 сентября

Осенью не ожидается кардинального снижения цен. Возможна лишь остановка роста цен на бензин за счёт сезонного снижения спроса. С дизтопливом ситуация может ухудшиться из-за перехода на зимние сорта. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

Он обратил внимание, что инфляцию нельзя исключить из вводных параметров. Она является частью экономики, а значит, топливо будет всегда дорожать. Исторические данные цен на бензин показывают, что цена повышается ежегодно на 7% (или 0,58% в месяц). Прибавляем 0,6% к ценам выше. Получаем примерные цены через месяц, то есть бензин марки АИ-95 ниже 56 рублей за литр в начале осени мы вряд ли увидим на заправках.

— Действительно, цены на ГСМ в России с начала года постоянно растут. И за полгода выросли в среднем на 5,5%, что, конечно, почти рекорд. В 2021 году цены на бензин в стране выросли на 8%, но мы уже близки к тому. Здесь сказывается несколько факторов. Во-первых, валютная турбулентность, связанная со скачками курса рубля. Во-вторых, традиционный рост спроса, на который в этом году наложилось также снижение биржевого предложения топлива. Цены в опте выросли, а следом уравнялись и цены на 95-й бензин на АЗС, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Осенью не ожидается кардинального снижения цен. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Сейчас на бирже АИ-92 стоит 62 448 рублей за тонну, АИ-95 — 69 143 рубля за тонну и летний дизель — 64 620 рублей за тонну. Артём Деев считает, что в сентябре мы можем увидеть подорожание всех видов топлива в коридоре 3–5%. Цены в рознице к середине осени также догонят и прибавят примерно четыре рубля за литр.

— Впрочем, ожидать взрывного роста, как в 2018 году, не приходится, так как действует демпфер. Тем не менее снижения цен не следует ожидать в ближайшем будущем. К началу осени средняя стоимость автомобильного бензина в России может вырасти до 55–57 рублей, — резюмировал Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева