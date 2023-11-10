В ЕС пока не смогли согласовать 12-й пакет антироссийских санкций
В ЕК заявили, что 12-й пакет антироссийских санкций не представят на этой неделе
Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе не сможет представить 12-й пакет антироссийских санкций, поскольку дискуссии продолжаются. Об этом сообщил представитель ЕК Эрик Мамер в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы, конечно, надеялись, что сможем представить наше предложение к сегодняшнему дню, но не получается. Дискуссии продолжаются. Мы надеемся представить [санкционный пакет] очень скоро", — сказал он в ходе пресс-конференции.
А ранее Лайф писал, что в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирается ввести ограничения в 5,3 миллиарда долларов. Ожидается, что в список запретов на импорт войдут некоторые товары строительной продукции. Между тем в МИД раскрыли колоссальные потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Москвой.
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