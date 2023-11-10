В ЕС пока не смогли согласовать 12-й пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия (ЕК) на этой неделе не сможет представить 12-й пакет антироссийских санкций, поскольку дискуссии продолжаются. Об этом сообщил представитель ЕК Эрик Мамер в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы, конечно, надеялись, что сможем представить наше предложение к сегодняшнему дню, но не получается. Дискуссии продолжаются. Мы надеемся представить [санкционный пакет] очень скоро", — сказал он в ходе пресс-конференции.