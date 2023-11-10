ОАЭ решили ограничить экспорт некоторых товаров в Россию

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретят поставки важных товаров в Россию, которые могут быть использованы в зоне СВО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников из Европейского союза.

Отмечается, что Еврокомиссия уже проинформировала послов стран ЕС о таком решении. Похожие меры в настоящее время рассматривает и Турция. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу не было. Эти шаги коснутся прямого реэкспорта и будут означать победу союзников Украины, подчеркнули авторы материала.