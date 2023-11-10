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10 ноября, 08:39

ОАЭ решили ограничить экспорт некоторых товаров в Россию

Bloomberg: ОАЭ запретят реэкспорт военных товаров из ЕС в Россию

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретят поставки важных товаров в Россию, которые могут быть использованы в зоне СВО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников из Европейского союза.

Отмечается, что Еврокомиссия уже проинформировала послов стран ЕС о таком решении. Похожие меры в настоящее время рассматривает и Турция. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу не было. Эти шаги коснутся прямого реэкспорта и будут означать победу союзников Украины, подчеркнули авторы материала.

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А ранее Лайф писал, что в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в 5,3 миллиарда долларов. Новые ограничения коснутся также вывоза сварочного оборудования, химической продукции и технологий, которые могут применяться в военных целях. Между тем в МИД раскрыли колоссальные потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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