Астана официально опровергла запрет на экспорт в РФ и заявила о верности Договору ЕЭС

Правительство Казахстана не вводило никаких запретов на экспорт товаров в РФ из-за антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства торговли и интеграции республики.

"Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о её некорректности", — говорится в публикации министерства.

В ней также сказано о том, что регулирование торговых отношений между Казахстаном и Россией осуществляется в абсолютном соответствии положениям Договора о Евразийском экономическом союзе. Более того, запреты на экспорт товаров в Российскую Федерацию из-за западных санкций не вводились.