Астана официально опровергла запрет на экспорт в РФ и заявила о верности Договору ЕЭС
Минторг Казахстана: Информация о запрете экспорта товаров в Россию некорректна
Правительство Казахстана не вводило никаких запретов на экспорт товаров в РФ из-за антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства торговли и интеграции республики.
"Касательно распространяемой в СМИ информации о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций Министерство торговли и интеграции Казахстана официально заявляет о её некорректности", — говорится в публикации министерства.
В ней также сказано о том, что регулирование торговых отношений между Казахстаном и Россией осуществляется в абсолютном соответствии положениям Договора о Евразийском экономическом союзе. Более того, запреты на экспорт товаров в Российскую Федерацию из-за западных санкций не вводились.
Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что Казахстан ввёл экспортные ограничения на отправку в Россию 106 видов товаров в связи с западными санкциями, о которых журналистам рассказал вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. В частности, речь велась о запчастях для беспилотников, специальной электронике, чипах и прочих товарах схожего назначения.
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