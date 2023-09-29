"Не анти-Россия": Токаев объяснился за высказывание о санкциях
Токаев заверил, что Казахстан не превратился в анти-Россию
Казахстан по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. Такое заявление сделал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, комментируя своё недавнее высказывание об антироссийских санкциях.
"Казахстан не является анти-Россией, мы твёрдо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяжённая граница в мире," — сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.
Лидер Казахстана добавил, что у страны есть давние традиции сотрудничества с Россией в разных сферах, в том числе в торговле.
Токаев также назвал непродуктивным санкционное противостояние для международных отношений, которые ухудшились в связи с обострением обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что его страна не осуществляет поставки товаров, подпадающих под санкционные ограничения, через параллельный импорт в РФ. Кроме того, Астана, по словам Токаева, поддерживает контакты по данному вопросу с соответствующими международными организациями.
Напомним, накануне на встрече с Шольцем президент Казахстана подтвердил, что вынужден соблюдать санкционный режим в отношении Москвы. Токаев также выразил удовлетворение тем, что казахстанский кабмин поддерживает западные страны в усилиях по противодействию обходу ограничений.