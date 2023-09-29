"Не анти-Россия": Токаев объяснился за высказывание о санкциях

Казахстан по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. Такое заявление сделал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, комментируя своё недавнее высказывание об антироссийских санкциях.

"Казахстан не является анти-Россией, мы твёрдо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяжённая граница в мире," — сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Лидер Казахстана добавил, что у страны есть давние традиции сотрудничества с Россией в разных сферах, в том числе в торговле.

Токаев также назвал непродуктивным санкционное противостояние для международных отношений, которые ухудшились в связи с обострением обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что его страна не осуществляет поставки товаров, подпадающих под санкционные ограничения, через параллельный импорт в РФ. Кроме того, Астана, по словам Токаева, поддерживает контакты по данному вопросу с соответствующими международными организациями.