Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 09:12

"Не анти-Россия": Токаев объяснился за высказывание о санкциях

Токаев заверил, что Казахстан не превратился в анти-Россию

Казахстан по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. Такое заявление сделал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, комментируя своё недавнее высказывание об антироссийских санкциях.

"Казахстан не является анти-Россией, мы твёрдо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяжённая граница в мире," — сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Лидер Казахстана добавил, что у страны есть давние традиции сотрудничества с Россией в разных сферах, в том числе в торговле.

Токаев также назвал непродуктивным санкционное противостояние для международных отношений, которые ухудшились в связи с обострением обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что его страна не осуществляет поставки товаров, подпадающих под санкционные ограничения, через параллельный импорт в РФ. Кроме того, Астана, по словам Токаева, поддерживает контакты по данному вопросу с соответствующими международными организациями.

Казахстан неуверенно опроверг сведения о планах выйти из ОДКБ вместе с Арменией

Казахстан неуверенно опроверг сведения о планах выйти из ОДКБ вместе с Арменией

Напомним, накануне на встрече с Шольцем президент Казахстана подтвердил, что вынужден соблюдать санкционный режим в отношении Москвы. Токаев также выразил удовлетворение тем, что казахстанский кабмин поддерживает западные страны в усилиях по противодействию обходу ограничений.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров