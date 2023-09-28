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28 сентября, 16:32

Токаев пообещал Шольцу соблюдать санкции против РФ

Токаев: Казахстан будет соблюдать санкции против России

Астана будет следовать санкционному режиму, который был введён против России, поэтому у Германии не должно быть сомнений по этому поводу. С таким заявлением выступил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

"Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму. Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", — сказал Токаев.

Он выразил удовлетворение тем, что казахстанский кабмин поддерживает западные страны в усилиях по противодействию обхода ограничений.

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Ранее Лайф писал, что Эстония призвала ЕС ввести полное торговое эмбарго против России. Сейчас Таллин активно ищет поддержку этой инициативы среди единомышленников-прибалтов.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Никита Осипов
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