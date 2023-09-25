Казахстан неуверенно опроверг сведения о планах выйти из ОДКБ вместе с Арменией
МИД Казахстана опроверг сообщения о планах республики выйти из состава ОДКБ
Информация о том, что Казахстан планирует выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), распространяемая в последнее время, является фейком, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ слухи о переговорах Астаны с Ереваном на эту тему.
"Скорее всего, не соответствует действительности, потому что буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран – членов ОДКБ провели совещание. Там были обсуждены дальнейшие пути развития организации", — сказал во время пресс-конференции.
А ранее в Армении заверили, что глава Минобороны страны Сурен Папикян по техническим, а не по политическим причинам отсутствовал на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске.
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