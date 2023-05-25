Регион

Уведомления отключены

25 мая, 10:39

Стало известно, почему главы Минобороны Армении не было на заседании ОДКБ

Министр обороны Армении отсутствовал на заседании ОДКБ по техническим причинам

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян по техническим, а не по политическим причинам отсутствовал на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом заявил секретарь парламентской фракции премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

Он отметил, что ранее об отношениях ОДКБ и Армении говорилось подробно. По его словам, нет никакого процесса выхода страны из организации.

"Неучастие Сурена Папикяна в данном мероприятии никак не связано с отношениями Армении и ОДКБ. Я не знаю подробностей, но уверен, что здесь нет политического контекста, это какие-то технические вопросы. Это не отношение к ОДКБ", — сказал он.

В Кремле началась встреча руководителей стран ЕАЭС

В Кремле началась встреча руководителей стран ЕАЭС

Ранее Лайф писал о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск. Там проходит заседание Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Обложка ©

ТАСС / Вадим Савицкий

Илья Суриков
  • Новости
  • одкб
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров