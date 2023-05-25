Стало известно, почему главы Минобороны Армении не было на заседании ОДКБ

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян по техническим, а не по политическим причинам отсутствовал на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом заявил секретарь парламентской фракции премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

Он отметил, что ранее об отношениях ОДКБ и Армении говорилось подробно. По его словам, нет никакого процесса выхода страны из организации.

"Неучастие Сурена Папикяна в данном мероприятии никак не связано с отношениями Армении и ОДКБ. Я не знаю подробностей, но уверен, что здесь нет политического контекста, это какие-то технические вопросы. Это не отношение к ОДКБ", — сказал он.