Стало известно, почему главы Минобороны Армении не было на заседании ОДКБ
Министр обороны Армении отсутствовал на заседании ОДКБ по техническим причинам
Глава Минобороны Армении Сурен Папикян по техническим, а не по политическим причинам отсутствовал на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске. Об этом заявил секретарь парламентской фракции премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Артур Ованнисян.
Он отметил, что ранее об отношениях ОДКБ и Армении говорилось подробно. По его словам, нет никакого процесса выхода страны из организации.
"Неучастие Сурена Папикяна в данном мероприятии никак не связано с отношениями Армении и ОДКБ. Я не знаю подробностей, но уверен, что здесь нет политического контекста, это какие-то технические вопросы. Это не отношение к ОДКБ", — сказал он.
Ранее Лайф писал о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск. Там проходит заседание Совета министров обороны стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
ТАСС / Вадим Савицкий