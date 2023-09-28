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28 сентября, 13:09

Эстония призвала ЕС ввести полное торговое эмбарго против России

Глава МИД Эстонии Цахкна: Таллин предложил ввести торговое эмбарго против России

Таллин предложил Евросоюзу ввести полное торговое эмбарго против России в рамках 12-го пакета санкций. Об этом рассказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, "любая торговля с Россией нецелесообразна", поэтому Эстония намерена добиваться запрета на ввоз в ЕС любых товаров из РФ. В связи с этим, добавил Цахкна, сейчас Таллин активно ищет поддержку этой инициативы среди единомышленников-прибалтов.

"В случае если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне ЕС, мы одобрили и альтернативные предложения по ужесточению санкций", — добавил эстонский министр.

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Ранее Лайф сообщал, что члены эстонского Парламента предложили переименовать Калининград в Кёнигсберг. Руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков назвал бредом умалишённых желание Таллина переименовать город, а также напомнил про Колывань и Ревель — прежние названия столицы республики. В Госдуме также высмеяли идею эстонских властей.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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