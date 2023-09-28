Эстония призвала ЕС ввести полное торговое эмбарго против России

Таллин предложил Евросоюзу ввести полное торговое эмбарго против России в рамках 12-го пакета санкций. Об этом рассказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, "любая торговля с Россией нецелесообразна", поэтому Эстония намерена добиваться запрета на ввоз в ЕС любых товаров из РФ. В связи с этим, добавил Цахкна, сейчас Таллин активно ищет поддержку этой инициативы среди единомышленников-прибалтов.