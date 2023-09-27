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27 сентября, 09:52

Эстонцам напомнили про Колывань и Ревель после их идеи переименовать Калининград

В Калининграде назвали бредом умалишённых желание Эстонии переименовать город

Эстония должна для начала выучить историю своего государства, перед тем как озвучивать бредовые идеи о переименовании Калининграда. Об этом сказал РИА "Новости" руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Высказывания многих наших соседей уже начинают напоминать бред умалишённых. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель", — отметил он.

Министр обороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом

Министр обороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом

Напомним, Эстония хочет отказаться от российского названия Калининграда и именовать его Кёнигсбергом. Комиссия Парламента по иностранным делам уже направила это предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", которая занимается изучением эстонского. Обсуждение состоится в октябре.

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ТАСС / Виталий Невар

Татьяна Миссуми
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