Эстонцам напомнили про Колывань и Ревель после их идеи переименовать Калининград

Эстония должна для начала выучить историю своего государства, перед тем как озвучивать бредовые идеи о переименовании Калининграда. Об этом сказал РИА "Новости" руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Высказывания многих наших соседей уже начинают напоминать бред умалишённых. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель", — отметил он.