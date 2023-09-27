Эстонцам напомнили про Колывань и Ревель после их идеи переименовать Калининград
В Калининграде назвали бредом умалишённых желание Эстонии переименовать город
Эстония должна для начала выучить историю своего государства, перед тем как озвучивать бредовые идеи о переименовании Калининграда. Об этом сказал РИА "Новости" руководитель пресс-службы Правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
"Высказывания многих наших соседей уже начинают напоминать бред умалишённых. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель", — отметил он.
Напомним, Эстония хочет отказаться от российского названия Калининграда и именовать его Кёнигсбергом. Комиссия Парламента по иностранным делам уже направила это предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", которая занимается изучением эстонского. Обсуждение состоится в октябре.
ТАСС / Виталий Невар