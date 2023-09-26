Эстония собралась переименовать Калининград в Кёнигсберг

Эстония хочет отказаться от российского названия Калининграда и называть его Кёнигсбергом. Об этом сообщает гостелерадио ERR.

По информации источника, Комиссия Парламента по иностранным делам направила это предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", которая занимается изучением эстонского. При ней действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям, туда и было направлено предложение. Дальнейшее обсуждение вопроса должно состояться в октябре.