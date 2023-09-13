Министр обороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский город Калининград старым немецким названием Кёнигсберг. В ходе дискуссии, организованной академией политики безопасности, чиновник оценил географическую ситуацию Литвы, обсуждая решение Берлина разместить там бригаду Бундесвера.
"Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией", — заявил министр обороны.
В июле Писториус сообщил об отправке Киеву десятков танков Leopard, а также о планах разместить в Литве на постоянной основе дополнительно 4000 военных с целью укрепления восточного фланга НАТО.
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ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis