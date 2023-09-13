Министр обороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский город Калининград старым немецким названием Кёнигсберг. В ходе дискуссии, организованной академией политики безопасности, чиновник оценил географическую ситуацию Литвы, обсуждая решение Берлина разместить там бригаду Бундесвера.

"Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией", — заявил министр обороны.