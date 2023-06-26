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26 июня, 10:19

В ФРГ заявили о планах укрепить восточный фланг НАТО

Писториус: Германия планирует разместить в Литве дополнительно 4 тысячи военных

Германия собирается разместить в Литве на постоянной основе дополнительно 4000 военных с целью укрепления восточного фланга НАТО. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду", — приводит его слова агентство DPA.

По словам Писториуса, условием размещения будет создание необходимой инфраструктуры для пребывания там военных Бундесвера и обеспечение возможности проведения учений.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что военный альянс изменит статус миссии ВВС по охране неба Прибалтики на боевой. В таком случае патрулирующие истребители получат возможность участвовать в боевых действиях в случае кризиса.

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Getty Images / Artur Widak

Ирина Фальке
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