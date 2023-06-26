В ФРГ заявили о планах укрепить восточный фланг НАТО

Германия собирается разместить в Литве на постоянной основе дополнительно 4000 военных с целью укрепления восточного фланга НАТО. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду", — приводит его слова агентство DPA.

По словам Писториуса, условием размещения будет создание необходимой инфраструктуры для пребывания там военных Бундесвера и обеспечение возможности проведения учений.