НАТО изменит на боевой статус миссии ВВС в Прибалтике
Столтенберг: НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба Прибалтики на боевой
НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Прибалтики с полицейского на боевой, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, организация будет укреплять свои сухопутные, военно-морские и воздушные силы.
"Мандат, выданный ВВС стран-членов, будет пересмотрен и изменён со статуса воздушной полиции на боевой", — сказал он, выступая в Вильнюсе.
С боевым мандатом истребители стран НАТО, патрулирующие небо Прибалтики, получат возможность участвовать в боевых действиях в случае кризиса.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что может легко представить вооружённый конфликт, в котором Россия и Китай будут участвовать на одной стороне. Он отметил, что две страны всё ближе друг к другу. В свою очередь, политолог Валерий Коровин отправил европейского политика к психиатру после слов о глобальном альянсе.
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