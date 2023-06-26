НАТО изменит на боевой статус миссии ВВС в Прибалтике

НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Прибалтики с полицейского на боевой, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, организация будет укреплять свои сухопутные, военно-морские и воздушные силы.

"Мандат, выданный ВВС стран-членов, будет пересмотрен и изменён со статуса воздушной полиции на боевой", — сказал он, выступая в Вильнюсе.

С боевым мандатом истребители стран НАТО, патрулирующие небо Прибалтики, получат возможность участвовать в боевых действиях в случае кризиса.