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26 июня, 09:33
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НАТО изменит на боевой статус миссии ВВС в Прибалтике

Столтенберг: НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба Прибалтики на боевой

НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Прибалтики с полицейского на боевой, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, организация будет укреплять свои сухопутные, военно-морские и воздушные силы.

"Мандат, выданный ВВС стран-членов, будет пересмотрен и изменён со статуса воздушной полиции на боевой", сказал он, выступая в Вильнюсе.

С боевым мандатом истребители стран НАТО, патрулирующие небо Прибалтики, получат возможность участвовать в боевых действиях в случае кризиса.

Столтенберг пожаловался на пустые склады оружия НАТО

Столтенберг пожаловался на пустые склады оружия НАТО

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что может легко представить вооружённый конфликт, в котором Россия и Китай будут участвовать на одной стороне. Он отметил, что две страны всё ближе друг к другу. В свою очередь, политолог Валерий Коровин отправил европейского политика к психиатру после слов о глобальном альянсе.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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