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1 июня, 09:46

В Польше начали менять дорожные указатели "Калининград" на "Крулевец"

В Польше начали менять дорожные указатели с названиями российского Калининграда. Теперь у поляков город называется Крулевец. Как пишет Gazeta.pl, знаки меняют на национальных дорогах 51 и 57. Всего предстоит установить 26 новых табличек.

"В Варминско-Мазурском воеводстве началась замена дорожных знаков. Новые таблички укажут маршрут в Крулевец вместо Калининграда", — говорится в сообщении издания.

"С ума сошли совсем!": Жителей Калининграда уморило решение Польши называть город Крулевцом

"С ума сошли совсем!": Жителей Калининграда уморило решение Польши называть город Крулевцом

Напомним, в начале мая власти Польши приняли решение переименовать Калининград в Крулевец, а область — в Крулевецкую. Решение было принято в рамках "борьбы с Русским миром". В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы сравним с безумием. Поляки уже попытались откреститься от политической мотивированности решения, но неубедительно.

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ТАСС / Виталий Невар

Александра Вишнякова
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