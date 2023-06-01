В Польше начали менять дорожные указатели "Калининград" на "Крулевец"
В Польше начали менять дорожные указатели с названиями российского Калининграда. Теперь у поляков город называется Крулевец. Как пишет Gazeta.pl, знаки меняют на национальных дорогах 51 и 57. Всего предстоит установить 26 новых табличек.
"В Варминско-Мазурском воеводстве началась замена дорожных знаков. Новые таблички укажут маршрут в Крулевец вместо Калининграда", — говорится в сообщении издания.
Напомним, в начале мая власти Польши приняли решение переименовать Калининград в Крулевец, а область — в Крулевецкую. Решение было принято в рамках "борьбы с Русским миром". В Кремле заявили, что этот шаг Варшавы сравним с безумием. Поляки уже попытались откреститься от политической мотивированности решения, но неубедительно.
ТАСС / Виталий Невар