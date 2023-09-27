Эстония, предложив переименовать Калининград в Кёнигсберг, собралась в очередной раз доказать Западу свою антироссийскую сущность. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат, первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Он также напомнил эстонцам, что Таллин когда-то назывался Колыванью.

"Изначально и Таллин ведь — это древнерусская Колывань, так что в этой исторической игре мы эстонцам точно дадим фору. Другое дело, что занимаются этими глупостями исключительно те, кто, кроме как в грамматике, нигде и ничего не может изменить, Эстония из числа таких стран. Крошечное государство, терпящее бедствие, готово разбиться о стену, лишь бы доказать свою антироссийскую сущность", — отметил парламентарий.

По словам депутата, в противном случае вся Прибалтика оказалась бы не нужна Западу, ведь она "пригодна, только чтобы, как Моська на слона, гавкать на Россию и доставлять нам разного рода неудобства". Журавлёв считает, что эстонцы могут как угодно называть российские города у себя дома, тем более что население страны снижается так быстро, что уже лет через десять говорящих по-эстонски там совсем не останется. А вот российский Калининград за это время уж точно никуда не денется, подчеркнул собеседник Лайфа.