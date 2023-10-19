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19 октября, 09:17
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Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров в РФ из-за западных санкций

Казахстан ввёл экспортные ограничения на отправку в Россию 106 видов товаров в связи с западными санкциями. Об этом журналистам рассказал вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

"Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен", пояснил он.

Ограничения будут распространяться как на казахстанские товары, так и на те, что были изготовлены в других странах. В частности, речь идёт о запчастях для беспилотников, специальной электронике, чипах и прочем. Причиной ввода новых ограничений стал санкционный режим Запада в отношении РФ.

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В конце сентября президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. Токаев также назвал непродуктивным санкционное противостояние для международных отношений, которые ухудшились в связи с обострением обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что его страна не осуществляет поставки товаров, подпадающих под санкционные ограничения, через параллельный импорт в РФ.

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Юрий Лысенко
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    Комментарий

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    Артур Симонянсегодня в 10:19

    Нам нужно что-то делать. Нужно создавать проблемы для генераторов санкционных режимов против нас во внешнем контуре, иначе они принудят все страны СНГ и ОДКБ косвенно присоединиться к санкциям против нас. Сначала 106, потом еще 250 и т.д. Речь сейчас не о Казахстане, а про всех. Если ничего не делать то и внутри нашей страны такие вот вынужденные косвенные присоединения к санкциям против нас не заставят себя долго ждать. По примеру отказа многих банков работать в Крыму или операторов мобильных сетей. Тянуть нельзя уже.

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