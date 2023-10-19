Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров в РФ из-за западных санкций
Казахстан ввёл экспортные ограничения на отправку в Россию 106 видов товаров в связи с западными санкциями. Об этом журналистам рассказал вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.
"Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен", — пояснил он.
Ограничения будут распространяться как на казахстанские товары, так и на те, что были изготовлены в других странах. В частности, речь идёт о запчастях для беспилотников, специальной электронике, чипах и прочем. Причиной ввода новых ограничений стал санкционный режим Запада в отношении РФ.
В конце сентября президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией. Токаев также назвал непродуктивным санкционное противостояние для международных отношений, которые ухудшились в связи с обострением обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что его страна не осуществляет поставки товаров, подпадающих под санкционные ограничения, через параллельный импорт в РФ.
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