Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров в РФ из-за западных санкций

Казахстан ввёл экспортные ограничения на отправку в Россию 106 видов товаров в связи с западными санкциями. Об этом журналистам рассказал вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев.

"Мы ввели ограничение на экспорт товаров, предназначенных для военных целей. Это 106 различных видов. Их экспорт полностью ограничен", — пояснил он.

Ограничения будут распространяться как на казахстанские товары, так и на те, что были изготовлены в других странах. В частности, речь идёт о запчастях для беспилотников, специальной электронике, чипах и прочем. Причиной ввода новых ограничений стал санкционный режим Запада в отношении РФ.