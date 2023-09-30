Старается выжить: Политолог объяснил логику действий Казахстана
Политолог Суздальцев: Казахстан старается выжить в нынешних реалиях
Все действия Казахстана основаны на национальных интересах и стремятся к одной цели — выжить. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, комментируя реакцию президента этой страны Касым-Жомарта Токаева на обвинения в заигрывании с Западом и отдалении от России.
По словам Суздальцева, Москва учитывает особенности внутренней и внешней политики Астаны. Казахстан же, в свою очередь, поддерживает Украину в конфликте с РФ, хоть и сохраняет заинтересованность в поддержке Москвы. Он объяснил это географическим положением страны и экспортом нефти: большая часть этого сырья из Казахстана проходит через российскую территорию и нефтепроводы, а уже после этого поставляется в Румынию и на Украину для заправки военной техники.
"Казахстан вроде как и не поддерживает специальную военную операцию, а с другой стороны, не разрывает торгово-экономические отношения с Россией. Казахстан выживает. Сейчас все исходят из позиции национальных интересов — выжить", — сообщил Суздальцев.
Напомним, недавно на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем президент Казахстана подтвердил, что вынужден соблюдать санкционный режим в отношении Москвы. Токаев также подчеркнул, что казахстанский кабмин поддерживает западные страны в усилиях по противодействию обходу ограничений. Позднее в ответ на данное заявление Токаев сообщил, что Казахстан по-прежнему придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой и не является анти-Россией.
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