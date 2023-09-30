Старается выжить: Политолог объяснил логику действий Казахстана

Все действия Казахстана основаны на национальных интересах и стремятся к одной цели — выжить. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, комментируя реакцию президента этой страны Касым-Жомарта Токаева на обвинения в заигрывании с Западом и отдалении от России.

По словам Суздальцева, Москва учитывает особенности внутренней и внешней политики Астаны. Казахстан же, в свою очередь, поддерживает Украину в конфликте с РФ, хоть и сохраняет заинтересованность в поддержке Москвы. Он объяснил это географическим положением страны и экспортом нефти: большая часть этого сырья из Казахстана проходит через российскую территорию и нефтепроводы, а уже после этого поставляется в Румынию и на Украину для заправки военной техники.