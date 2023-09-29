Токаев призвал Москву и Киев к переговорам

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность перехода к диалогу между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление прозвучало на встрече лидеров Центральной Азии с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе неё выступили, в частности, президенты Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам", — отметили в пресс-службе Токаева.