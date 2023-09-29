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29 сентября, 13:17

Токаев призвал Москву и Киев к переговорам

Токаев отметил необходимость перехода России и Украины к переговорам и миру

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность перехода к диалогу между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление прозвучало на встрече лидеров Центральной Азии с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В ходе неё выступили, в частности, президенты Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам", — отметили в пресс-службе Токаева.

В ходе встречи лидеры обсудили геополитическую ситуацию вокруг Центральной Азии и ЕС, а также затронули обстановку в Афганистане. Казахстанский лидер рассказал о главных направлениях сотрудничества, среди которых выделил торгово-экономическое. Токаев также указал на развитие новых транзитно-транспортных коридоров и кооперации в области энергетики. Участники встречи не обошли стороной и тему изменения климата.

"Не анти-Россия": Токаев объяснился за высказывание о санкциях

"Не анти-Россия": Токаев объяснился за высказывание о санкциях

А накануне на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Казахстана подтвердил, что вынужден соблюдать санкционный режим в отношении Москвы. Токаев выразил удовлетворение тем, что казахстанский кабмин поддерживает западные страны в усилиях по противодействию обходу ограничений. Позже он объяснился за это высказывание и заверил, что Казахстан не превратился в анти-Россию.

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Akorda.kz

Никита Осипов
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