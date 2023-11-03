В МИД раскрыли колоссальные потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией

Потери Евросоюза от санкций и разрыва экономических связей с Россией достигли порядка 1,5 триллиона долларов. Об этом заявил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, объём взаимной торговли стремится к нулю.

"Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчёты — от введённых санкций и принятых решений в экономических областях по сворачиванию сотрудничества с Россией составляет примерно 1,5 триллиона долларов", — отметил дипломат.

Он также добавил, что в 2013 году объём торговли ЕС с РФ составлял 417 миллиардов долларов. Если бы в этом году не было санкций, то он мог бы составить 700 миллиардов долларов. Однако в 2022 году данный объём оказался на уровне 200 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2023-го — 47 миллиардов в американской валюте. По прогнозам, в конце года он составит менее 100 миллиардов долларов. Грушко считает, что затем он будет стремиться к нулю.

"Германская промышленность покупает газ по ценам втрое выше, чем на внутреннем рынка США, индустрия перетекает в Северную Америку, и всё это происходит, несмотря на сигналы бизнеса", — указал Грушко.