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3 ноября, 07:30

В МИД раскрыли колоссальные потери ЕС от санкций и сворачивания отношений с Россией

Грушко: Общие потери ЕС от санкций против РФ составили примерно $1,5 триллиона

Потери Евросоюза от санкций и разрыва экономических связей с Россией достигли порядка 1,5 триллиона долларов. Об этом заявил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, объём взаимной торговли стремится к нулю.

"Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчёты — от введённых санкций и принятых решений в экономических областях по сворачиванию сотрудничества с Россией составляет примерно 1,5 триллиона долларов", — отметил дипломат.

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Он также добавил, что в 2013 году объём торговли ЕС с РФ составлял 417 миллиардов долларов. Если бы в этом году не было санкций, то он мог бы составить 700 миллиардов долларов. Однако в 2022 году данный объём оказался на уровне 200 миллиардов долларов, а за первое полугодие 2023-го — 47 миллиардов в американской валюте. По прогнозам, в конце года он составит менее 100 миллиардов долларов. Грушко считает, что затем он будет стремиться к нулю.

"Германская промышленность покупает газ по ценам втрое выше, чем на внутреннем рынка США, индустрия перетекает в Северную Америку, и всё это происходит, несмотря на сигналы бизнеса", — указал Грушко.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в 5,3 миллиарда долларов. Новые ограничения коснутся в том числе вывоза сварочного оборудования, химической продукции и технологий, которые могут применяться в военных целях.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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