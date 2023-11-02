Песков: И США, и ЕС будут придумывать новые санкции, хотя у них уже дефицит идей
У Запада назрел дефицит идей, но он всё равно продолжает вводить санкции против России. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг, 2 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По мнению представителя Кремля, и в США, и в Евросоюзе есть понимание того, что и действующие пакеты санкций бьют по интересам тех государств, которые эти санкции ввели. Но отказываться от них они, похоже, не собираются.
"И США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей", — резюмировал Песков.
Ранее стало известно, что в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в размере $5,3 млрд. В список запретов на импорт войдут некоторые товары строительной продукции. В новом запретном списке будут числиться 100 физических и 40 юридических лиц.
Агентство "Москва" / Александр Авилов