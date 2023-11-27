Путин заявил, что Центробанку нужно быть "аккуратнее с мягкостью"

Президент Владимир Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка в ходе встречи с председателем правления ВТБ Андреем Костиным, которая состоялась в понедельник, 27 ноября. В частности, глава государства отреагировал на реплику банкира по поводу того, что, когда экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центробанк скорректирует свою политику и сделает её "менее жёсткой, а может быть, лучше даже более мягкой".