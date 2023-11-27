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Путин заявил, что Центробанку нужно быть "аккуратнее с мягкостью"

27 ноября, 10:59
<p>Владимир Путин во время встречи с председателем правления ВТБ Андреем Костиным 27 ноября. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72821/photos/73677" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин во время встречи с председателем правления ВТБ Андреем Костиным 27 ноября. Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка в ходе встречи с председателем правления ВТБ Андреем Костиным, которая состоялась в понедельник, 27 ноября. В частности, глава государства отреагировал на реплику банкира по поводу того, что, когда экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центробанк скорректирует свою политику и сделает её "менее жёсткой, а может быть, лучше даже более мягкой".

"Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", — заявил в ответ Владимир Путин.

Костин тут же заверил, что участники рынка это понимают.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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