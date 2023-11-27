Путин заявил, что Центробанку нужно быть "аккуратнее с мягкостью"
Владимир Путин во время встречи с председателем правления ВТБ Андреем Костиным 27 ноября. Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин высказался о денежно-кредитной политике Центробанка в ходе встречи с председателем правления ВТБ Андреем Костиным, которая состоялась в понедельник, 27 ноября. В частности, глава государства отреагировал на реплику банкира по поводу того, что, когда экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центробанк скорректирует свою политику и сделает её "менее жёсткой, а может быть, лучше даже более мягкой".
"Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью", — заявил в ответ Владимир Путин.
Костин тут же заверил, что участники рынка это понимают.
Напомним, 27 октября Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15% годовых. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления. Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023-го годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%.