ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

Банк России снова повысил ключевую ставку — сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% годовых. Такое решение сегодня, 27 октября, принял Совет директоров ЦБ. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления.

"Устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования", — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор считает необходимым в этих условиях обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции от цели в 4%. Возвращение инфляции к этому показателю предполагает "продолжительный период поддержания жёстких условий в экономике".