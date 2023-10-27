ЦБ повысил ключевую ставку до 15%
Банк России снова повысил ключевую ставку — сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% годовых. Такое решение сегодня, 27 октября, принял Совет директоров ЦБ. В регуляторе объяснили, что повышение произошло на фоне значительного усиления инфляционного давления.
"Устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования", — говорится в сообщении Центробанка.
Регулятор считает необходимым в этих условиях обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции от цели в 4%. Возвращение инфляции к этому показателю предполагает "продолжительный период поддержания жёстких условий в экономике".
Согласно обновлённому прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%.
Напомним, в августе россиян ждало резкое повышение ключевой ставки — до 12% годовых. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение регулятора вынужденным и правильным. Однако уже 15 сентября совет директоров Банка России принял решение снова повысить ставку до 13% годовых. При этом глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее озвучила такой "базовый сценарий" по ключевой ставке: остаток текущего года она должна была держаться на уровне 13–13,6%, в следующем году — 11,5–12,5%.
LIFE / Александр Шалгин