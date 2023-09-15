Набиуллина рассказала, почему ЦБ поднял ставку до 13% и как долго она будет высокой

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор поднял ключевую ставку до 13%. По её словам, одной из причин стало ослабление рубля.

"Предпринятые с июля шаги по увеличению ключевой ставки — это ответ на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина также озвучила "базовый сценарий" по ключевой ставке: остаток текущего года она будет держаться на уровне 13–13,6%, в следующем году — 11,5–12,5%.