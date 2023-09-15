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15 сентября, 12:34

Набиуллина рассказала, почему ЦБ поднял ставку до 13% и как долго она будет высокой

Набиуллина: ЦБ повысил ключевую ставку, в том числе на фоне ослабление рубля

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор поднял ключевую ставку до 13%. По её словам, одной из причин стало ослабление рубля.

"Предпринятые с июля шаги по увеличению ключевой ставки — это ответ на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса", сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина также озвучила "базовый сценарий" по ключевой ставке: остаток текущего года она будет держаться на уровне 13–13,6%, в следующем году — 11,5–12,5%.

"Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий", добавила она.

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Напомним, в августе россиян ждало резкое повышение ключевой ставки — до 12% годовых. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение регулятора вынужденным и правильным. На заседании сегодня, 15 сентября, совет директоров Банка России принял решение снова повысить ставку. На этот раз до 13% годовых.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александра Вишнякова
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