Набиуллина рассказала, почему ЦБ поднял ставку до 13% и как долго она будет высокой
Набиуллина: ЦБ повысил ключевую ставку, в том числе на фоне ослабление рубля
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор поднял ключевую ставку до 13%. По её словам, одной из причин стало ослабление рубля.
"Предпринятые с июля шаги по увеличению ключевой ставки — это ответ на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Набиуллина также озвучила "базовый сценарий" по ключевой ставке: остаток текущего года она будет держаться на уровне 13–13,6%, в следующем году — 11,5–12,5%.
"Это подразумевает, что мы будем удерживать ключевую ставку на повышенном уровне в течение достаточно продолжительного времени, необходимого для устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий", — добавила она.
Напомним, в августе россиян ждало резкое повышение ключевой ставки — до 12% годовых. Президент РФ Владимир Путин назвал это решение регулятора вынужденным и правильным. На заседании сегодня, 15 сентября, совет директоров Банка России принял решение снова повысить ставку. На этот раз до 13% годовых.
ТАСС / Гавриил Григоров